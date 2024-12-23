У боді з глибоким декольте і шкіряній мініспідниці: Надя Дорофєєва продемонструвала спокусливий лук

Артистка зробила селфі у дзеркалі і поділилася ним із фоловерами у соцмережі.

Надя Дорофєєва продемонструвала в Instagram свій новий стильний образ.

Артистка позувала перед дзеркалом у чорному боді з глибоким декольте майже до пупка, яке чудово підкреслило її спокусливий бюст.

На зірці також була шкіряна мініспідниця трендового кольору бургунді і щільні темні колготи, які вона доповнила чорними чоботами на стійких підборах. У неї була гарна зачіска, макіяж із акцентом на очах і темний манікюр.

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Дорофєєва мала стрункий і сексуальний вигляд.

Нагадаємо, DOROFEEVA з аншлагом виступила у Палаці cпорту й анонсувала ще один концерт.

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