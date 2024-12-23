У боді з глибоким декольте і шкіряній мініспідниці: Надя Дорофєєва продемонструвала спокусливий лук

Артистка зробила селфі у дзеркалі і поділилася ним із фоловерами у соцмережі.
Надя Дорофєєва продемонструвала в Instagram свій новий стильний образ.
Артистка позувала перед дзеркалом у чорному боді з глибоким декольте майже до пупка, яке чудово підкреслило її спокусливий бюст.
На зірці також була шкіряна мініспідниця трендового кольору бургунді і щільні темні колготи, які вона доповнила чорними чоботами на стійких підборах. У неї була гарна зачіска, макіяж із акцентом на очах і темний манікюр.
Дорофєєва мала стрункий і сексуальний вигляд.
Нагадаємо, DOROFEEVA з аншлагом виступила у Палаці cпорту й анонсувала ще один концерт.
Читайте також:
- Має гарний вигляд: Надя Дорофєєва показалася в оливковому бікіні
- У шоколадному бомбері і мінішортах: Надя Дорофєєва у стильному образі позувала у фотосеті
- Зірки на концерті DOROFEEVA: Маша Єфросиніна у шкіряному вбранні, Ксенія Мішина – з леопардовими рукавами