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У боді з глибоким декольте і шкіряній мініспідниці: Надя Дорофєєва продемонструвала спокусливий лук

У боді з глибоким декольте і шкіряній мініспідниці: Надя Дорофєєва продемонструвала спокусливий лук

У боді з глибоким декольте і шкіряній мініспідниці: Надя Дорофєєва продемонструвала спокусливий лук

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Артистка зробила селфі у дзеркалі і поділилася ним із фоловерами у соцмережі.

Надя Дорофєєва продемонструвала в Instagram свій новий стильний образ.

Артистка позувала перед дзеркалом у чорному боді з глибоким декольте майже до пупка, яке чудово підкреслило її спокусливий бюст.

На зірці також була шкіряна мініспідниця трендового кольору бургунді і щільні темні колготи, які вона доповнила чорними чоботами на стійких підборах. У неї була гарна зачіска, макіяж із акцентом на очах і темний манікюр.

Надя Дорофєєва / © Instagram Наді Дорофєєвої
Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Дорофєєва мала стрункий і сексуальний вигляд.

Нагадаємо, DOROFEEVA з аншлагом виступила у Палаці cпорту й анонсувала ще один концерт.

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