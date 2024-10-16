У боді з глибоким вирізом: Дженніфер Еністон у пікантному луку постала в кадрі

Акторка продемонструвала у ролику свої м'язисті руки та підтягнуте тіло, представши перед камерою у кроптопі та лосинах, а також у чорних кросівках. Еністон показала в Instagram, як відбувалося знімання, а бренд опублікував деякі кадри, які вийшли у фіналі.

Дженніфер розповіла, що дотримується модної дієти "16:8", яка має на меті періодичне голодування.

"Трохи BTS про створення нашої нової кампанії @pvolve. Приходьте потренуватися з нами!!", — написала акторка у підписі опублікованому в блогу відео.

Зірка "Ранкового шоу" розповіла, що тренується п'ять разів на тиждень і багато часу приділяє своєму здоров'ю. Любить тренуватися під музику. "Мені важко обрати фаворитів. Їх так багато! Зараз мені дуже подобається Ліззо, звичайно, я люблю Ріанну і люблю олдскульний хіп-хоп 90-х", — каже Еністон.

Нагадаємо, раніше ми показували, як змінювалася зовнішність Дженніфер Еністон із роками.

Дженніфер Еністон / Фото: Getty Images

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