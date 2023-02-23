У боді з "хижим" принтом: учасниця "Холостяка-12" похизувалася сексуальним бюстом

Учасниця 12-го сезону шоу "Холостяк" Марина Голд потішила фоловерів новими пляжними знімками з США. Позувала вона перед обєктивом фотокамери іншої учасниці проєкту Вікторії Варлей.

Марина Голд/Instagram

Марина постала у боді з "хижим" принтом, яке мало довгі рукава і блискавку. Голд спокусливо похизувалася пишним бюстом, розстебнувши блискавку.

Марина Голд/Instagram

Вона розпустила волосся, яке розвіював вітер, зробила макіяж із акцентом на очах і доповнила лук стильними окулярами.

"Дякую собі за всі можливості що є. Вони у всіх різні, але треба пам’ятати що саме у тебе твій унікальний шлях сповнений історією і твоїми перемогами.

Не забувайте бути вдячними, бо саме зараз ти створюєш своє життя, свою неперевершену історію. Не відкладати на завтра те, що можеш зробити сьогодні. Бо в тому мрійливому "завтра" всі ми рішучі і діяльні. А по суті, плине безкінечне "сьогодні". Так просто, але так важливо це пам’ятати", - написала Марина у дописі.

Нагадаємо, раніше Марина у чорному обтислому сітчастому боді продемонструвала сексуальні форми на пляжі.

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