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У боді з принтом корови і капелюсі: 155-кілограмова Тесс Голлідей в образі ковбойки сходила на вечірку

У боді з принтом корови і капелюсі: 155-кілограмова Тесс Голлідей в образі ковбойки сходила на вечірку

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У боді з принтом корови і капелюсі: 155-кілограмова Тесс Голлідей в образі ковбойки сходила на вечірку

Тесс Голлідей / Фото: Instagram Тесс Голлідей

37-річна модель plus size без комплексів продемонструвала свої пишні форми у сміливому аутфіті.

Тесс Голлідей разом із подругою повеселилася на Геловін-вечірці. Для паті вона обрала сміливий образ ковбойки.

Модель одягла боді з коров'ячим принтом та мереживом, яке мало сексуальне декольте. Рукавички з торочкою, пояс і хустинка на шиї теж були з коров'ячим принтом.

Аутфіт Голлідей доповнила двома довгими кісками, чорним капелюхом з торочкою і червоними ботильонами. Вийшло ефектно.

У цьому луку Тесс без комплексів демонструвала свої пишні форми і татуювання на тілі.

(гортайте праворуч)

Нагадаємо, королева Геловіна - Гайді Клум - здивувала своїм неочікуваним образом на вечірці. Вона з'явилася перед публікою в костюмі величезного хробака.

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Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1495
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