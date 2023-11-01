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У боді з прозорими вставками: британська модель похизувалася сексуальними вигинами тіла

У боді з прозорими вставками: британська модель похизувалася сексуальними вигинами тіла

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У боді з прозорими вставками: британська модель похизувалася сексуальними вигинами тіла

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла Чі продовжує тішити підписників пікантним контентом.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram свої нові фото.

На них красуня постала у звабливому луку. На ній було чорне боді із прозорими вставками і довгими рукавами. Чі спокусливо продемонструвала сексуальні вигини тіла. Вона перебуває у чудовій фізичній формі.

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

Арабелла розпустила волосся, закинувши його на один бік, зробила макіяж з стрілками, одягла лаконічні сережки, браслети і завершила аутфіт молочним манікюром.

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі показала фігуру у мереживні білизні.

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Дата публікації
Перегляди
1000
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