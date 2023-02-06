У боді з сексуальним декольте і спідниці з високим розрізом: учасниця "Холостяка-12" на пляжі у Маямі

Учасниця реалітішоу "Холостяк-12" – акторка Вікторія Варлей – опублікувала в Instagram нову гарну світлину. Красуня спокусливо позувала на узбережжі Атлантичного океану у Маямі.

Одягнена Віка була у бежеве боді на тонких бретельках, яке чудово підкреслило її сексуальне декольте, і чорну довгу спідницю з високим розрізом, крізь який вона продемонструвала свої стрункі ноги.

Вікторія Варлей/Instagram

Аутфіт Варлей доповнила чорними босоніжками на шпильках, намистом і чорними окулярами. Волосся вона зібрала у низький пучок.

"Ця Diva була в мені завжди, просто якийсь час назад я не знала всіх інструментів як її проявляти. Тепер знаю, і вас згодом навчу", - підписала знімок Віка.

Нагадаємо, раніше Вікторія Варлей показала пляжне фото у білому купальнику.

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