У боді з сексуальним декольте і спідниці з високим розрізом: учасниця "Холостяка-12" на пляжі у Маямі

Віка Варлей у спокусливому образі позувла на узбережжі.
Учасниця реалітішоу "Холостяк-12" – акторка Вікторія Варлей – опублікувала в Instagram нову гарну світлину. Красуня спокусливо позувала на узбережжі Атлантичного океану у Маямі.
Одягнена Віка була у бежеве боді на тонких бретельках, яке чудово підкреслило її сексуальне декольте, і чорну довгу спідницю з високим розрізом, крізь який вона продемонструвала свої стрункі ноги.
Аутфіт Варлей доповнила чорними босоніжками на шпильках, намистом і чорними окулярами. Волосся вона зібрала у низький пучок.
"Ця Diva була в мені завжди, просто якийсь час назад я не знала всіх інструментів як її проявляти. Тепер знаю, і вас згодом навчу", - підписала знімок Віка.
Нагадаємо, раніше Вікторія Варлей показала пляжне фото у білому купальнику.
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