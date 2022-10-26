У боді з сексуальним декольте: Кайлі Дженнер еротично позувала на ліжку

Зірка реаліті та бізнесвумен влаштувала вдома пікантну фотосесію.
Кайлі Дженнер продемонструвала підписникам в Instagram сексуальний аутфіт. Красуня влаштувала імпровізований фотосет вдома на ліжку. Знімки вийшли досить еротичними.
Зірка реаліті спокусливо позувала на камеру, демонструючи звабливі форми.
Одягнена Кайлі була у чорне боді, яке не застібала до кінця, щоб демонструвати свій пишний сексуальний бюст.
Свій образ Дженнер доповнила укладанням з мокрим ефектом і довгим чорним манікюром. На губі у неї був пірсинг. Біля неї лежала чорна сумочка на золотистих ланцюжках-ручках.
Нагадаємо, минулого разу Кайлі похизувалася спокусливою фігурою у чорному бікіні.
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