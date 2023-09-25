У боді з великою квіткою і штанях-палацо: Катерина Бужинська у стильному луку позувала на тлі автівки

Артистка продемонструвала красивий образ, у якому вона знялася у кліпі.

Катерина Бужинська похизувалася в Instagram стильним луком, у якому вона постала під час знімань нового кліпу.

Артистка мала розкішний вигляд у чорному боді, прикрашеному великою білою квіткою, і білих штанях-палацо. Вбрання вона скомбінувала з чорними туфлями на шпильках.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Катерина зробила елегантну зачіску, нафарбувала губи червоним відтінком помади, прикрасила вуха сережками з камінням, а на обличчя одягла великі сонцезахисні окуляри. Червоний манікюр завершив її ефектний аутфіт.

На фото зірка позувала на дорозі на тлі автівки.

"Неймовірні зйомки в Полтаві", - підписала знімок співачка.

Нагадаємо, минулого разу Катерина Бужинська продемонструвала елегантний образ у сукні з пір'ям і оголеним плечем.

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