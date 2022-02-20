У боді з вирізами і дуже низьких штанах: Джулія Фокс на прогулянці в Лос-Анджелесі

У боді з вирізами і дуже низьких штанах: Джулія Фокс на прогулянці в Лос-Анджелесі

Вона змогла створити власний стиль, з яким поєднує однотонні та шкіряні речі.

Минулого тижня стало відомо, що американська акторка Джулія Фокс та репер Каньє Вест розыйшлися. Вони пробули у стосунках лише два місяці, але за цей час встигли знатно привернути увагу до себе. Пара разом з'являлася у дорогих ресторанах, а також відвідала тиждень моди в Парижі, де викликала справжній фурор своїми образами на показі Schiaparelli.

Зараз Джулія мешкаэ зі своїм сином у Лос-Анджелесі та продовжує потрапляти під приціл папараці. Вчора акторку сфотографували, коли вона прямувала кудись у своїх справах, однак у досить цікавому луку. Дівчина поєднала біле боді-футболку з високими вирізами від бренду Y/PROJECT з вініловими штанами, які мали дуже низьке посадження. Також вона додала до образу чоботи на шпильці, сумку-хобо та сонцезахисні окуляри.

Джулія Фокс / Getty Images

Попри критику її образів та звинувачення в тому, що вона копіювала Кім Кардашян, варто зазначити, що Джулія Фокс справді створила свій власний стиль, у якому здебільшого поєднує силуети нульових, монохромну палітру та вставки зі шкіри і вінілу. А ось у цьому шкіряному луку її сфотографували кілька днів тому.

Джулія Фокс / Getty Images

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