У боді з вирізами: переможниця "Холостяка-10" похизувалася сексуальною фігурою

У боді з вирізами: переможниця "Холостяка-10" похизувалася сексуальною фігурою

Даша Ульянова звабливо позувала у пікантному фотосеті.

Переможниця 10-го сезону шоу "Холостяк" – Даша Ульянова, знялася у гарячій фотосесії авторства Дани Дубової. Вона опублікувала в Instagram кілька знімків, на яких постала у сексуальному образі.

Одягнена Даша була у чорне боді з вирізами та у чорні капронові колготи.

Даша Ульянова / Instagram Даші Ульянової

Ульянова спокусливо продемонструвала на камеру свої сексуальні вигини фігури та стрункі ноги.

Даша Ульянова / Instagram Даші Ульянової

"Солодкий листопад", — підписала світлини Даша.

Ульянова любить зніматися у подібних фотосетах, в яких вона проявляє свою сексуальність, жіночність та пристрасть.

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