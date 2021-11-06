У боді з вирізами: переможниця "Холостяка-10" похизувалася сексуальною фігурою

Даша Ульянова звабливо позувала у пікантному фотосеті.
Переможниця 10-го сезону шоу "Холостяк" – Даша Ульянова, знялася у гарячій фотосесії авторства Дани Дубової. Вона опублікувала в Instagram кілька знімків, на яких постала у сексуальному образі.
Одягнена Даша була у чорне боді з вирізами та у чорні капронові колготи.
Ульянова спокусливо продемонструвала на камеру свої сексуальні вигини фігури та стрункі ноги.
"Солодкий листопад", — підписала світлини Даша.
Ульянова любить зніматися у подібних фотосетах, в яких вона проявляє свою сексуальність, жіночність та пристрасть.
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