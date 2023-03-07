У боді з вирізами та шовкових штанах: "Русалонька" Голлі Бейлі на церемонії в Лос-Анджелесі

Зірка обожнює вбрання з вирізами, прозорими вставками та оригінальні прикраси, тому ніколи не змінює свого стилю, навіть коли її образи такі скромні, як цей.

22-річна акторка Голлі Бейлі, яка незабаром з'явиться у фільмі Disney "Русалонька", відвідала церемонію вручення премії Nickelodeon Kids' Choice Awards, яка відбулася в суботу, 4 березня, у Лос-Анджелесі. Разом із Аквафіною вона вручила нагороду "Улюблена зірка соціальної музики" Беллі Поарч.

Холлі Бейлі / Фото: Associated Press

Для заходу Голлі одягла образ у ніжно-персиковому кольорі, поєднавши боді з вирізом під грудьми та довгі шовкові штани зі стрілками.

Вбрання 22-річна красуня доповнила високою зачіскою з кількома випущеними пасмами волосся, які спадали на її обличчя, а також великими золотими сережками у формі ромбів.

Холлі Бейлі / Фото: Associated Press

А ось на своїй сторінці в Instagram акторка поділилася зворушливою новиною — у продаж надійшла лялька у вигляді Русалоньки, яка як дві краплі води схожа на Голлі.

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