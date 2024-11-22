У боді зі спокусливим декольте і шкіряній мініспідниці: зірка Instagram у пікантному образі сходила до ресторану

Аманда Франсес вийшла у світ в аутфіті у бежево-коричневих кольорах.

До об'єктивів папараці у Лос-Анджелесі потрапила зірка Instagram і авторка книжок – Аманда Франсес.

Жінка у пікантному луку зібралася на вечерю в ресторан. На ній було бежеве боді з відвертим декольте, яке підкреслило її сексуальний бюст, і шкіряна коричнева мініспідниця.

Аманда Франсес / Фото: Getty Images

На плечі Аманда накинула бежеву коротку шубу і взула замшеві ботфорти шоколадного кольору. У руці вона несла коричневу замшеву сумочку з молочним хутром і завершила лук золотими прикрасами.

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