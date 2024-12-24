У боді зі спокусливим декольте і з сумкою Hermes: учасниця "Холостяка-10" у стильному луку відвідала івент

Анна Неплях у красивому образі з'явилася на презентації ювелірних прикрас у Києві.

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2021" та учасниця реалітішоу "Холостяк-10" – Анна Неплях – відвідала презентацію нової колекції українського ювелірного бренду Grains de Verre. Колекція під назвою La Révélation присвячена впевненості у собі і концепту main character energy (енергія головного героя).

На заході Анна постала у стильному образі контрастних кольорів. На ній було чорне боді з сексуальним декольте і біла спідниця міді А-силуету з чорним шкіряним поясом із золотою пряжкою.

Анна Неплях /Фото Дениса Боброва

Аутфіт красуня доповнила чорними рукавичками, чорними капроновими колготами, чорними гостроносими туфлями із золотистим логотипом Valentino та чорною сумкою із золотистою фурнітурою Hermès Birkin.

Анна Неплях /Фото Дениса Боброва

Нагадаємо, Анна Неплях на червону доріжку Каннського кінофестивалю вийшла у відвертій коричневій асиметричній сукні, яка оголювала її плече, зону декольте, живіт і стегно аж до пупка.

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