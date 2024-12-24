У боді зі спокусливим декольте і з сумкою Hermes: учасниця "Холостяка-10" у стильному луку відвідала івент

Анна Неплях у красивому образі з'явилася на презентації ювелірних прикрас у Києві.
Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2021" та учасниця реалітішоу "Холостяк-10" – Анна Неплях – відвідала презентацію нової колекції українського ювелірного бренду Grains de Verre. Колекція під назвою La Révélation присвячена впевненості у собі і концепту main character energy (енергія головного героя).
На заході Анна постала у стильному образі контрастних кольорів. На ній було чорне боді з сексуальним декольте і біла спідниця міді А-силуету з чорним шкіряним поясом із золотою пряжкою.
Аутфіт красуня доповнила чорними рукавичками, чорними капроновими колготами, чорними гостроносими туфлями із золотистим логотипом Valentino та чорною сумкою із золотистою фурнітурою Hermès Birkin.
Нагадаємо, Анна Неплях на червону доріжку Каннського кінофестивалю вийшла у відвертій коричневій асиметричній сукні, яка оголювала її плече, зону декольте, живіт і стегно аж до пупка.
Читайте також: