У бодісьюті та плащі: 50-річна Тайра Бенкс вийшла на подіум і це було грандіозне дефіле

Американська модель Тайра Бенкс одна з тих моделей, які стали суперзірками завдяки співпраці з Victoria's Secret. Вона поповнила лави ангелів Victoria's Secret 1997 року. До цього моменту її кар'єра тільки-но почала по-справжньому розвиватися. Тайра взяла участь у 9 показах і з'являлася на подіумі від 1996-го до 2003-й, а також 2005-го.

Зараз вона успішна та знаменита, вела безліч телепроєктів, а також знімалася для обкладинок безлічі видань.

15 жовтня, під час грандіозного камбек-шоу Victoria's Secret Тайра знову вийшла на подіум під час показу. Відома 50-річна модель закрила шоу, продефілювавши у чорному ансамблі.

Тайра Бенкс / Фото: Associated Press

Бенкс зробили розкішну шевелюру, просто розчесавши її волосся, а також вона одягла бодісьют зі стразами, талію підкреслила корсетом з вишивкою і одягла бюстгальтер.

Тайра Бенкс / Фото: Associated Press

Також образ доповнило болеро та плащ-накидка зі срібним принтом.

Тайра Бенкс / Фото: Associated Press

Тайра Бенкс / Фото: Associated Press

У камбек-шоу Victoria's Secret взяли участь такі зіркові моделі: Адріана Ліма, Тайра Бенкс, Джіджі Хадід, Алессандра Амбросіо, Кейт Мосс з дочкою Лілою. А хедлайнерами показу стали співачки Шер, Tyla та LiSA з BLACKPINK.

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