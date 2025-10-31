- Дата публікації
У богемному вбранні на червону доріжку: Меганн Фейхі блиснула плоским животом
Вона вибрала неочевидне вбрання, яке здивувало багатьох.
35-річна акторка Меганн Фейхі — зірка серіалів «Білий лотос» і «Ідеальна пара» — привернула загальну увагу на заході Time100 Next, що відбувся в Нью-Йорку.
Образ для червоної доріжки акторка обрала незвичний, оскільки одягла комплект від Модного дому Chloé з колекції осінь-зима 2025. Її лук включав мікротоп з шифону, доповненого мереживом і ґудзиками. Також топ був із тонкими рюшами та бретельками. Також Меганн одягнула максіспідницю зі зниженою талією та рюшами, що була виконана в яскравому мідному кольорі.
Цей вибір вбрання кардинально відрізнявся від сукні, яку акторка обрала для вручення премії «Еммі». Вона одягла на захід елегантну і сміливу сукню від Valentino з колекції осінь-зима 2025 з дуже ефектним декольте.