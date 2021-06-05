У бохо-образі і з улюбленою сумкою: Джіджі Хадід потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку

Знаменитість помітили на Мангеттені.
26-річна супермодель знову продемонструвала невимушений образ. Джіджі вибрала в'язану гачком кофту з коротким рукавом ніжно-жовтого відтінку, яку прикрашали невеликі вишиті квіти. Поєднала вона її з широкими лляними штанами гірчичного кольору і білими ляпанцями.
Волосся супермодель зібрала у високий кінський хвіст скранчем. Доповнили її образ сонцезахисні окуляри, жовте намисто і її улюблена маленька квадратна сумка від бренду Loro Piana.
З сумкою від Loro Piana Джіджі з'являється останнім часом дуже часто і поєднує її абсолютно з усім. Наприклад, якось вона була помічена з цим аксесуаром на сходинках, поки чекала свій автомобіль.
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