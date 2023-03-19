У болотяній сукні та з гарним макіяжем: 65-річна Шерон Стоун зачарувала образом

Голлівудська акторка Шерон Стоун, яка нещодавно відсвяткувала своє 65-річчя, викликала фурор на червоній доріжці своїм ефектним образом.

Шерон взяла участь у благодійному галавечорі 2023 року Жіночого фонду дослідження раку, який відбувся у готелі Four Seasons, в Беверлі-Гіллз.

Зірка "Основного інстинкту" сяяла на червоній доріжці у сукні болотяного кольору, яка була з рукавами-рукавичками та частково переливалася стразами. У руці вона тримала мініатюрний золотий клатч, а на її зап'ясті виблискував широкий золотий браслет.

Шерон зробила гарне укладання, вечірній макіяж з акцентом на губи та одягла великі сережки-кільця.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Виступаючи на сцені та закликаючи колег робити пожертвування, Шерон Стоун також розповіла про свої власні битви за здоров'я, включаючи майже смертельний інсульт 2001 року та операцію з видалення пухлин грудей у 1990-х роках.

Нещодавно на післяоскарівській вечірці Шерон Стоун сяяла в розкішній лимонній сукні від Tony Ward Couture та з сумкою Dolce & Gabbana у руках.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

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