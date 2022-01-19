У бомбері та лосинах: акторка Люсі Гейл сходила на ранкову прогулянку

У бомбері та лосинах: акторка Люсі Гейл сходила на ранкову прогулянку

Акторка обрала прості спортивні речі.

32-річну акторку Люсі Гейл сфотографували у Лос-Анджелесі папарції, коли вона вийшла на щоденну ранкову прогулянку. На зірці сервалу "Милі ошуканки" був спортивний лук, в якому вона поєднала чорний стьобаний бомбер, сіру футболку та спортивні лосини зі смужками на литках.

Доповнила лук дівчина кросівками, сонцезахисними окулярами та декількома прикрасами на шиї та руках. У руках Люсі несла напій у спеціальному картонному перенесенні, мобільний телефон та ключі від машини.

Люсі Гейл / Getty Images

А ось на сторінці в Instagram дівчина опублікувала милий знімок зі своїм псом.

Люсі Гейл / Instagram Люсі Гейл

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