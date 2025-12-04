ТСН у соціальних мережах

У бомбері та штанах-карго: стильна Розі Гантінгтон-Вайтлі сходила на «Формулу-1»

Відома модель відвідала видовищну спортивну подію в Досі.

Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

38-річна британська супермодель і екс"ангел» Victoria’s Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі прилетіла до Катару, щоб відвідати видовищні перегони — етап чемпіонату світу «Формули-1», Гран-прі Катару. Як усе відбулося, вона показала у своєму Instagram.

Для такого свого виходу у світ англійка вибрала стильний лук. Вона одягла білий топ, бомбер верблюжого кольору, чорні штани-карго і туфлі-човники. Волосся вона залишила розпущеним, лише злегка підкрутивши кінчики, а на обличчі зробила свій фірмовий природний макіяж з рожевою помадою.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Судячи з емоцій моделі, перегони їй сподобалися.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Раніше, нагадаємо, ще одна модель — Наомі Кемпбелл — уся в шкірі з’явилася на «Формулі-1» в Лас-Вегасі. Супермодель з’явилася там у пітоновому тренчі з колекції прет-а-порте бренду Elie Saab сезону весна-літо 2026 року і в коричневому комбінезоні Zimmermann.

Стильні образи Розі Гантінгтон-Вайтлі (25 фото)

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

© Associated Press

Джейсон Стейтем та Розі Гантінгтон-Вайтлі_2 / © Associated Press

© Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

© Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

© Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли_2 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

