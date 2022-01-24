У бомбері та з голими ногами: Кара Делєвінь приїхала на шоу Dior

У бомбері та з голими ногами: Кара Делєвінь приїхала на шоу Dior

29-річна британська модель прилетіла на Тиждень моди у Парижі.

Кара Делевінь відвідала показ колекції Dior сезону весна-літо 2022 під час Тижня високої моди в Парижі. Модель одягла білу сорочку, чорну краватку та щось схоже на мініспідницю, а зверху накинула об'ємний бомбер від Christian Dior.

Кара Делевінь / Getty Images

Кара також була в туфлях-лоферах від Christian Dior, як і британська аристократка леді Амелія Віндзор, яка також відвідала модне шоу.

Леді Амелія Віндзор / Getty Images

Кара розпустила світле волосся і зав'язала один невеликий хвіст збоку, jдягла одну сережку-висячку та доповнила образ макіяжем у теплих відтінках. Нігті моделі були нафарбовані прозорим лаком, а на пальці була золота каблучка.

Кара Делевінь / Getty Images

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