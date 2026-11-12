Лорен Санчес

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Лорен Санчес опублікувала в Instagram серію нових світлин. На них вона продемонструвала ефектний образ, в якому з’явилася на американських телешоу, де презентувала свою дитячу книжку The Fly Who Flew to the North Pole («Муха, яка полетіла на Північний полюс»).

Санчес обрала для телевізійних ефірів елегантний оксамитовий костюм насиченого бордового відтінку, який складався з приталеного жакета і спідниці-олівця довжини до колін, і чорний топ з декольте.

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Лорен Санчес

Жакет був прикрашений брошкою у вигляді сріблястого метелика. Ще один маленький метелик красувався на манжеті рукава. Вбрання Лорен доповнила нюдовими лакованими туфлями-човниками на високих шпильках.

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Лорен Санчес

Санчес зробила красиве укладання з локонами і ніжний макіяж з довгими віями і помадою ніжного рожевого відтінку. У вухах у неї були сережки з камінням, а на руках — каблучка з великим каменем.

У дописі Лорен повідомила про вихід своєї книжки, яка присвячена дітям, що мають труднощі з читанням і навчанням.

Лорен Санчес

«Ця книжка для дитини, яка сидить на задній парті й боїться читати вголос. Для тієї, яка думає, що вона дурна, бо їй ще ніхто не сказав, що її мозок просто працює інакше», — написала Санчес.

Вона пояснила, що історія розповідає про персонажа Ріо, який не вміє читати компас, але його друг Флінн показує йому інший шлях.

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Лорен Санчес

«Кожній дитині, яка коли-небудь відчувала, що відстає від інших: ви далеко підете. Іноді вам просто потрібен друг для цієї подорожі», — додала письменниця.

Лорен також подякувала командам CBS Mornings, Extra TV і FOX LA за можливість розповісти про свою книжку в ефірі.

Нагадаємо, Лорен Санчес у мініспідниці з хутром і на шпильках потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку.

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