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- Шоу-бізнес
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У бордових лоферах і з крокодилячою сумкою: папараці заскочили Дженніфер Лоуренс у Нью-Йорку
Акторка обрала для прогулянки містом комфортний аутфіт.
Дженніфер Лоуренс потрапила під приціл папараці під час прогулянки вулицями Нью-Йорка. Вона продемонструвала стильний комфортний лук.
На Джен був чорний подовжений жакет вільного крою, який вона поєднала з чорними широкими штянами. Під жакет зірка одягла чорну блузку з рюшами, яку доповнила темною хусткою, зав’язаною навколо шиї.
Монохромний аутфіт Лоуренс розбавила бордовими замшевими лоферами без підборів. У руці вона несла розкішну чорну сумку Hermès Kelly з крокодилячим тисненням і золотистою фурнітурою, а також тримала стаканчик кави.
Акторка мала зачіску з локонами, чорні сонцезахисні окуляри на обличчі та лаконічні каблучки на руках.