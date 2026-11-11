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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
172
Час на прочитання
1 хв

У бордових лоферах і з крокодилячою сумкою: папараці заскочили Дженніфер Лоуренс у Нью-Йорку

Акторка обрала для прогулянки містом комфортний аутфіт.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Дженніфер Лоуренс

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс потрапила під приціл папараці під час прогулянки вулицями Нью-Йорка. Вона продемонструвала стильний комфортний лук.

На Джен був чорний подовжений жакет вільного крою, який вона поєднала з чорними широкими штянами. Під жакет зірка одягла чорну блузку з рюшами, яку доповнила темною хусткою, зав’язаною навколо шиї.

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Монохромний аутфіт Лоуренс розбавила бордовими замшевими лоферами без підборів. У руці вона несла розкішну чорну сумку Hermès Kelly з крокодилячим тисненням і золотистою фурнітурою, а також тримала стаканчик кави.

Акторка мала зачіску з локонами, чорні сонцезахисні окуляри на обличчі та лаконічні каблучки на руках.

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