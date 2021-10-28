У босоніжках восени: Алессандра Амбросіо налякала виглядом своїх ніг

У босоніжках восени: Алессандра Амбросіо налякала виглядом своїх ніг

40-річна бразильська модель давно не попадалася на очі вуличним фотографам.

Вчора Алессандру Амбросіо сфотографували у Лос-Анджелесі, схоже, зірка прямувала в якихось особистих справах. Погода в Лос-Анджелесі дозволяє моделі носити босоніжки та кроптоп, поверх якого Алессандра накинула кавовий кардиган на ґудзиках, який модель розстебнула. Також Алессандра була в джинсах-кльош і з коричневою сумкою.

Алессандра Амбросіо / Getty Images

Повсякденна лук модель доповнила сонцезахисними окулярами, кількома браслетами на шиї, мініатюрними сережками, а також кількома браслетами на зап'ястя та каблучкою. Аутфіт вийшов досить стильним, лякає тільки вигляд ніг Алессандри. Чи то взуття не зручне, чи модель сильно схудло… Як вважаєте?

Ноги Алессандри Амбросіо / Getty Images

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