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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
732
Час на прочитання
1 хв

У босоніжках з величезною підошвою: "Міс Аргентина" привернула увагу на фешнпоказі екстравагантним взуттям

Валентина Феррер не побоялася з’явитися на фешнівенті у химерному взутті.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Валентина Феррер

Валентина Феррер / © Getty Images

Аргентинська модель, «Міс Аргентина — 2014» — Валентина Феррер — відвідала модний показ бренду Marc Jacobs 2026 у Нью-Йоркській публічній бібліотеці.

Красуня з’явилася на фешнподії у гламурному яскравому луку у стилі Barbiecore. На ній була атласна рожева сукня міді приталеного силуету з пікантним декольте і бретелями-галтером.

Валентина Феррер / © Getty Images

Валентина Феррер / © Getty Images

Та головним акцентом її образу було взуття від Marc Jacobs, яке і привернуло увагу публіки та фотографів. Феррер взула екстравагантні неоново-рожеві босоніжки з величезною підошвою і на шпильках, які були схожі на мультяшні. Вони мали два ремінці через пальці і один тонший ремінець, який огинав п’яту, фіксуючи її.

Валентина Феррер / © Getty Images

Валентина Феррер / © Getty Images

Свій аутфіт Валентина доповнила срібною сумочкою з ланцюжком, яка вишукано контрастує з яскравим рожевим кольором.

Волосся вона зібрала у високий гладкий хвіст, випустивши спереду одне пасмо, зробила макіяж із чорними стрілками і бежевою помадою, червоний манікюр, прикрасила вуха сережками-цвяшками з камінням, а руки — каблучками.

Нагадаємо, Валентина Феррер у бордовому бікіні зі стрингами блиснула пружними сідницями.

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Дата публікації
Кількість переглядів
732
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