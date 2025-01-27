У ботфортах і мінісукні з пікатним декольте: учасниця "Холостяка-13" спокусливо позувала на комоді

Анастасія Анісімова продемонструвала звабливий образ.
Учасниця "Холостяка-13" – Анастасія Анісімова – опублікувала в Instagram знімок із нової фотосесії, на якому вона продемонструвала спокусливий аутфіт.
Позувала Настя на комоді у чорній мінісукні без бретельок і з пікантним декольте. Лук вона доповнила прозорими рукавичками у чорний горошок і чорними гостроносими ботфортами на шпильках.
Дівчина зробила укладання з локонами і макіяж із пишними віями.
Нагадаємо, учасниця "Холостяка-13" Юстина Багай відпочиває на гірськолижному курорті Буковель.
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