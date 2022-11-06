У ботфортах на підборах та напівпрозорій туніці: Лінний Кравиць на червоній доріжці

Музикант завжди вмів вибрати ефектний образ.
Ленні Кравіц є одним із тих чоловіків зірок, чиї образи цікаво розглядати. Він не заганяє себе в рамки гендерних стереотипів і з великим смаком та вмінням міксує елементи жіночого та чоловічого одягу, стилі та підбирає аксесуари.
Його поява на церемонії введення до Зали слави рок-н-ролу цього року була дуже яскравою. Церемонія відбулася цієї суботи, 5 листопада у Microsoft Theater у Лос-Анджелесі.
Ленні представляв на заході новобранця Лайонела Річі.
Для виходу Кравыц одягнув шкіряні штани кольору марсала і ботфорти їм у тон на досить високому підборі з пітоном тисненням і розшиту сріблом напівпрозору туніку з геометричним орнаментом та високими розрізами з боків.
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