У ботфортах на підборах та напівпрозорій туніці: Лінний Кравиць на червоній доріжці

Ленні Кравіц є одним із тих чоловіків зірок, чиї образи цікаво розглядати. Він не заганяє себе в рамки гендерних стереотипів і з великим смаком та вмінням міксує елементи жіночого та чоловічого одягу, стилі та підбирає аксесуари.

Його поява на церемонії введення до Зали слави рок-н-ролу цього року була дуже яскравою. Церемонія відбулася цієї суботи, 5 листопада у Microsoft Theater у Лос-Анджелесі.

Ленні представляв на заході новобранця Лайонела Річі.

Для виходу Кравыц одягнув шкіряні штани кольору марсала і ботфорти їм у тон на досить високому підборі з пітоном тисненням і розшиту сріблом напівпрозору туніку з геометричним орнаментом та високими розрізами з боків.

Ленні Кравіц / Фото: Associated Press

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