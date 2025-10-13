У ботфортах і шубі на голе тіло: дружина мільярдера Лорен Санчес продемонструвала новий розкішний лук

Лорен Санчес / © Getty Images

Дружина Джеффа Безоса — Лорен Санчес — опублікувала в Instagram відео зі своєї поїздки до Франції на Тиждень моди у Парижі.

Відеоролик складався зі світлин, на яких бізнесвумен продемонструвала розкішний образ від Balenciaga. На ній була чорна шуба А-силуету, яку вона одягла на голе тіло. Лорен спустила верхній одяг із оного плеча, додавши аутфіту звабливості. Талі. Вона підкреслила чорним широким поясом.

Лук Санчес доповнила чорними ботфортами на шпильках. Вона зробила гарну зачіску «Мальвінка», яку прикрасила чорним бантом, вечірній макіяж та одягла на обличчя чорні окуляри.

«Паризькі ночі, мрії Balenciaga», — підписала вона відео.

