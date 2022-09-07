У бралеті з квітами: Ванесса Кірбі в образі lady in red сяяла на кінофестивалі

Ванесса Кірбі приїхала на Венеційський кінофестиваль, щоб представити фільм "Син", у якому виконала головну роль.

Акторка з'явилася перед фотокамерами в ефектному образі lady in red від Valentino із кутюрної колекції осінь-зима 2022 року.

Ванесса Кірбі / Фото: Associated Press

Її вбрання складалося із бралету, прикрашеного об'ємними червоними квітами, та спідниці міді з розрізом і такими самими квітами. У цьому луку дівчина продемонструвала струнку фігуру.

Ванесса Кірбі / Фото: Associated Press

На плечі Кірбі накинула червоне пальто і взула срібні босоніжки.

Ванесса Кірбі / Фото: Associated Press

Аутфіт Ванесса доповнила максимально природним макіяжем. Волосся вона розпустила і відмовилася від прикрас.

Ванесса Кірбі / Фото: Associated Press

А Сара Сампайо з'явилася на червоній доріжці в елегантному образі. На ній була чорна довга сукня, розшита паєтками, яка мала високий розріз спереду і невеликий шлейф. Модель демонструвала на камеру свої стрункі ноги.

Сара Сампайо / Фото: Associated Press

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