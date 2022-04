У бронежилеті і зі зброєю: Злата Огнєвіч підтримала своїх шанувальників

Співачка зізналася, що мріє про якнайскорішу перемогу України.

Злата Огнєвіч опублікувала в Instagram світлину, на якій вона постала у бронежилеті, поліцейській кепці та зі зброєю в руках. Знімок був зроблений під час заходу на підтримку бійців і їхніх сімей.

У підписі до фото співачка зізналася, про що вона мріє – це перемога України над ворогом.

"Доповідаю. Станом на сьогодні Україну знають і шанують в усьому світі. Скоро ми переможемо ворога і обіймемось з рідними й будемо від щастя плакати. Поліція Києва на варті й охороняє місто і його мешканців. Дякую кожному, кожній.

Якщо спитаєте про мою заповітну мрію, я відповім - це ДЕБЛОКАДА Маріуполя і ПЕРЕМОГА України. Звільнити людей, припинити геноцид і надати підкріплення ТИТАНОВИМ ГЕРОЯМ, всім нашим бійцям, які перебувають наразі в Маріуполі, захищають Україну. Вони присягали народу України. І я вірю, що деблокада відбудеться! А за нею - подальше звільнення півдня і сходу. Слава Україні! Слава Героям! PLEASE! Support Ukraine! Support my Homeland! I pray for PEACE in Ukraine", - написала Огнєвіч.

Раніше артистка продекламувала уривок вірша "Еллі та дуже маленька людина" Володимира Тока.

