У бронежилеті на голе тіло і штанях-сигаретах: зухвала Кара Делевінь в Dior вийшла на червону доріжку

У бронежилеті на голе тіло і штанях-сигаретах: зухвала Кара Делевінь в Dior вийшла на червону доріжку

Модель прийшла на Met Gala з гучною феміністичною заявою.

Кара Делевінь теж стала гостею найбільшої фешнподії року — церемонії Met Gala, яка минула у Музеї мистецтв Метрополітен в Нью-Йорку.

На відміну від інших зіркових красунь, Кара відмовилася від сукні. Вона вийшла на червону доріжку у білому луці від Dior, який складався зі штанів-сигарет і бронежилета, надягнутого на голе тіло.

Кара Делевінь / Associated Press

На жилеті був напис Peg the Patriarchy, що можна перевести, як "під три чорти патріархат".

Кара Делевінь / Associated Press

У коментарі виданню Vogue Делевінь зазначила, що цією заявою вона хоче привернути увагу громадськості до розширення прав і можливостей жінок, гендерної рівності.

Свій зухвалий аутфіт модель доповнила білими босоніжками на високій платформі і шпильках, укладанням з мокрим ефектом і насиченим макіяжем очей з темно-рубіновими тінями. Червоний манікюр і педикюр завершили аутфіт Кари.

Кара Делевінь / Associated Press

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