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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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У бронзово-золотистому образі: Зендея одягла на премію сукню із замалим корсетом

Акторка обрала архівне вбрання Giles Deacon із жорстким корсетом без бретелей.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Зендея

Зендея / © Associated Press

Зендея стала гостею церемонії вручення премії Governors Awards у театрі Dolby в Лос-Анджелесі.

Зірка сяяла перед фотографами в архівній сукні Giles Deacon бронзово-золотистого відтінку. Жорсткий корсет із низькою, майже прямою лінією декольте дуже перетискав груди акторки.

Зендея / © Associated Press

Зендея / © Associated Press

На стегнах сукня різко розширювалася завдяки двом виступам-баскою із загостреними краями. Від них до підлоги спадала ажурна спідниця-сітка з дрібними блискітками, крізь плетіння якої проглядалася гладка тканина в тон.

Зендея / © Associated Press

Зендея / © Associated Press

Вбрання Зендея доповнила довгими сережками з бронзовими кульками, а також золотистим браслетом. Коротке волосся вона вклала в текстуровану зачіску, а в макіяжі поєднала димчасті тіні в коричневих тонах із карамельним блиском для губ.

Зендея / © Associated Press

Зендея / © Associated Press

Нагадаємо, Зендея повернулася до образу з промотуру «Одіссеї».

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