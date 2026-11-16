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- Шоу-бізнес
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У бронзово-золотистому образі: Зендея одягла на премію сукню із замалим корсетом
Акторка обрала архівне вбрання Giles Deacon із жорстким корсетом без бретелей.
Зендея стала гостею церемонії вручення премії Governors Awards у театрі Dolby в Лос-Анджелесі.
Зірка сяяла перед фотографами в архівній сукні Giles Deacon бронзово-золотистого відтінку. Жорсткий корсет із низькою, майже прямою лінією декольте дуже перетискав груди акторки.
На стегнах сукня різко розширювалася завдяки двом виступам-баскою із загостреними краями. Від них до підлоги спадала ажурна спідниця-сітка з дрібними блискітками, крізь плетіння якої проглядалася гладка тканина в тон.
Вбрання Зендея доповнила довгими сережками з бронзовими кульками, а також золотистим браслетом. Коротке волосся вона вклала в текстуровану зачіску, а в макіяжі поєднала димчасті тіні в коричневих тонах із карамельним блиском для губ.
Нагадаємо, Зендея повернулася до образу з промотуру «Одіссеї».