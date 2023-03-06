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У бронзовому купальнику: Демі Роуз блиснула сосками і похизувалася великими сідницями

У бронзовому купальнику: Демі Роуз блиснула сосками і похизувалася великими сідницями

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1662
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У бронзовому купальнику: Демі Роуз блиснула сосками і похизувалася великими сідницями

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Британська красуня продовжує тішити підписників своїми спокусливими образами.

Демі Роуз опублікувала в Instagram гарячі знімки з нової фотосесії, в якій вона постала у сексуальному образі єгипетської богині.

Модель спокусливо позувала у бронзовому купальнику, прикрашеному у зоні декольте золотою фурнітурою і кольоровим бісером.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

У ньому Демі блиснула сосками, похизувалася тонкою талією і широкими стегнами.

Роуз також не втратила можливості продемонструвати на камеру свої пишні сідниці.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Дівчина уклала волосся у локони і зробила макіяж із акцентом на пишних віях. У вухах у неї були золоті сережки з камінням, а на пальцях – золоті каблучки. Бежево-чорний манікюр із дизайном завершив її лук.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

"Досвід богині - це вшанування себе та того, ким ти є, ким ти хочеш стати та як ти збираєшся це зробити", - підписала світлини Демі.

Нагадаємо, Демі Роуз сходила до стародавнього храму в Єгипті у білій мереживній сукні.

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Дата публікації
Перегляди
1662
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