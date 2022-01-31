У бронзовому купальнику з пікантним декольте: Алессандра Амбросіо продемонструвала сексуальну фігуру

40-річна бразильська модель показала чудовий пляжний знімок.
Алессандра Амбросіо опублікувала в Instagram пляжне фото авторства Mario Sierra. На ньому красуня позує у суцільному бронзовому купальнику з пікантним декольте. Талію вона підкреслила золотистим поясом із металевою деталлю.
Розкуйовджене волосся Але зібрала в хвіст і одягла на очі стильні окуляри.
Амбросіо має стрункий та сексуальний вигляд.
"Морський бриз заспокоює душу", – підписала світлину модель.
Раніше Алессандра похизувалася стильним манікюром із "хижим" принтом.
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