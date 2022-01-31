У бронзовому купальнику з пікантним декольте: Алессандра Амбросіо продемонструвала сексуальну фігуру

У бронзовому купальнику з пікантним декольте: Алессандра Амбросіо продемонструвала сексуальну фігуру

40-річна бразильська модель показала чудовий пляжний знімок.

Алессандра Амбросіо опублікувала в Instagram пляжне фото авторства Mario Sierra. На ньому красуня позує у суцільному бронзовому купальнику з пікантним декольте. Талію вона підкреслила золотистим поясом із металевою деталлю.

Розкуйовджене волосся Але зібрала в хвіст і одягла на очі стильні окуляри.

Амбросіо має стрункий та сексуальний вигляд.

"Морський бриз заспокоює душу", – підписала світлину модель.

Раніше Алессандра похизувалася стильним манікюром із "хижим" принтом.

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