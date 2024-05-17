У бронзовому міні та босоніжках на шпильках: леді Вікторія Герві на тусовці у Каннах

Леді Вікторія Герві була присутня на одному зі світських заходів, що відбувся в рамках 77-го кінофестивалю в Каннах.

47-річна британська аристократка, модель та світська левиця позувала на червоній доріжці у бронзовій мінісукні з аплікацією з пелюсток та в босоніжках зі зміїної шкіри на підборах. У руках модель тримала маленьку квадратну сумку, підібрану до відтінку її сукні, біле волосся зібрала у високу зачіску, зробила насичений макіяж і одягла сережки-висячки з розсипом діамантів.

Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

Вчора ввечері на червоній доріжці кінофестивалю леді Вікторія сяяла у відвертій блакитній сукні з корсетним верхом і без бретельок, розшитій паєтками, бісером та пелюстками. Наряд мав розріз спереду та прозору накидку-шлейф.

Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

А вдень Герві позувала перед камерами папараці у сріблястому кроптопі та коротких шортах біля готелю Martinez, де зірка зупинилася під час візиту на Лазурне узбережжя.

Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

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