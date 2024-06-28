У брудних штанах на фешнпоказ: зі співачкою Doja Cat стався модний конфуз у Парижі

Зірка вибрала невдалу довжину штанів і це зіграло з нею злий жарт.

У Парижі в межах Тижня високої моди відбувся показ колекції осінь-зима 2024-2025 Модного дому Dior. Серед гостей заходу з'явилася 28-річна співачка Doja Cat – любителька епатажного вбрання та авторка хіта Paint The Town Red. Однак цього разу дівчина здивувала, вибравши досить скромний образ.

Doja Cat / Фото: Associated Press

На ній були широкі штани-палацо чорного кольору, які вона носила у поєднанні з білою вільною сорочкою з відкритими плечима та довгими рукавами з манжетами.

Також Doja Cat одягла чорний капелюх із картузом і зробила яскравий макіяж. Завершували цей образ прикраси на шиї та у вухах, яскравий макіяж, черевики на підборах та дуже довгий манікюр.

Doja Cat / Фото: Associated Press

Однак була одна річ, яка цей образ трохи зіпсувала – брудні штанини. Оскільки холошні були дуже довгими, співачка не врахувала, що перед показом їй доведеться пройтися вулицями Парижа, через що ті дуже забруднилися і мали неохайний вигляд.

Doja Cat / Фото: Associated Press

Doja Cat / Фото: Associated Press

Така сама ситуація трапилася з німецькою блогеркою та інфлюенсеркою Леоні Ганне. Вона одягла чорні штани для показу кутюрної колекції Elie Saab осінь-зима 2024-2025, але вони були настільки довгими, що забруднились, поки дівчина дійшла до локації, де відбувалася подія.

Леоні Ханне / Фото: Getty Images

Леоні Ханне / Фото: Getty Images

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