У білому жакеті і чорних штанях: Кейт Вінслет на прем'єрі фільму в Австралії

Кейт Вінслет відвідує прем'єрний показ біографічного фільму режисера Еллен Курас "Лі" у кінотеатрі Ritz Cinemas у Сіднеї.

На червоній доріжці акторка продемонструвала образ у класичних кольорах. На ній був білий двобортний жакет, чорний топ і чорні вкорочені штани. Вбрання вона доповнила чорними замшевими гостроносими туфлями.

Кейт Вінслет / Фото: Getty Images

Вінслет зробила укладання з локонами і макіяж з помадою ягідного відтінку. Вуха вона прикрасила золотими сережками-кільцями, шию – ланцюжками з підвісками, а на руках були шкіряні браслети і каблучка.

Про фільм:

У центрі сюжету — американська фотохудожниця Лі Міллер, яка під час Другої світової війни була кореспонденткою журналу Vogue.

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