У бунтарському образі: Кайлі Дженнер весело проводить час, поки діти з нянею

Зірка реаліті та підприємниця Кайлі Дженнер потрапила під приціл папараці, коли виходила зі своєї машини в Санта-Моніці у середу ввечері. 25-річна мільярдерка прямувала до ресторану Giorgio Baldi, щоб повечеряти зі своєю найкращою подругою Анастасією Караніколау.

На Кайлі того вечора був образ зі шкіри та в чорному кольорі — штани та куртка в мотоциклетному стилі від бренду The Attico.

Також вона одягла чорний топ та черевики на високих підборах. Доповнювали цей образ невелика сумка, сонцезахисні окуляри та макіяж. Волосся дівчина зібрала у високий хвіст.

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

А ось декількома днями раніше зірку заскочили в компанії її бойфренда та батька двох її дітей Тревіса Скотта на вечірці в Маямі-Біч, Флорида.

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

Пара пила алкоголь, обіймалася і щось шепотіла одне одному. На Дженнер тоді теж була чорна шкіряна куртка та окуляри від Diesel.

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

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