У бузковій білизні і з гартерами: українська експорноакторка у відвертому луку продемонструвала сексуальні груди

Адель Асанті у спокусливому образі знялася у гарячому фотосеті.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – колишня порноакторка Адель Асанті – опублікувала в Instagram пікантний знімок зі студійної фотосесії.

Красуня постала у відвертому образі. Вона позувала на стільці у бузковій білизні, бюстгальтер якої складався зі смужок, яке ледве щось прикривали.

Адель Асанті / Фото: Instagram Адель Асанті

На шиї в Адель був чокер, а на ногах – гартери і чорні лаковані босоніжки на високих платформах і шпильках. Волосся вона зібрала у високий хвіст, зробила макіяж із чорними стрілками і завершила аутфіт великими сережками-кільцями.

Асанті продемонструвала струнку фігуру, пишні сексуальні груди і татуювання на тілі. Вона мала дуже спокусливий вигляд.

"Жінка стає богинею, коли вивчає та приймає свою жіночність", - написала Адель.

Нагадаємо, Адель Асанті показала пікантне фото у рожевій білизні.

Читайте також: