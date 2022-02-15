У бузковій сукні та пальті: вагітна Нікі Гілтон у ніжному образі приїхала на показ

У бузковій сукні та пальті: вагітна Нікі Гілтон у ніжному образі приїхала на показ

Вагітна Нікі Гілтон-Ротшильд бере активну участь у Тижні моди, що триває в Нью-Йорку.

Вчора знаменитість відвідала Markarian fashion show та була заскочена у першому ряду на показі.

38-річна вагітна зірка приїхала на захід у бузковій сукні з квітковим принтом та гарному пальті, підібраному в тон. Її волосся було заколоте великим сітчастим бантом для волосся, на обличчі був гарний вечірній макіяж, а у вухах виблискували сережки з діамантами.

Нікі Гілтон-Ротшильд / Getty Images

Взута Нікі була в гостроносі туфлі на підборах з принтом і прикрашені камінням, а в руках у зірки була маленька сумочка у вигляді кулі на золотистому ремінці-ланцюжку. Вагітний живіт світської левиці не був особливо помітний під цим вбранням. Нікі, нагадаємо, чекає зараз на третю дитину.

Нікі Гілтон на показі PatBO / Getty Images

Раніше Гілтон-Ротшильд відвідувала показ PatBO під час Тижня моди в Нью-Йорку та приїхала на захід у блакитній сукні з їхньої колекції.

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