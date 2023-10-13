У бузковій сукні з пір'ям і квітковим принтом: Нікі Гілтон вийшла у світ у розкішному вбранні

39-річна світська левиця та молодша сестра Періс Гілтон — Нікі — відвідала показ весільної колекції Bronx And Banco, який відбувся у межах Тижня моди у Нью-Йорку у готелі Baccarat, що у центрі престижного району Мангеттен.

На модному шоу мільйонерка і зірка світської хроніки з'явилася у цікавій сукні бузкового кольору. Це було довге вбрання з широкими рукавами прикрашеним пір'ям і широкими плечима.

Також у сукні Гілтон було глибоке декольте, драпування на стегнах та високий розріз на спідниці, який демонстрував її ноги та гламурне взуття. Образ вона доповнила елегантним укладанням, макіяжем і сережками у вухах.

Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

Цей місяць у Нікі дуже насичений на події, адже попри те, що вона мати трьох дітей, активно відвідує світські вечірки та модні покази. Так, із сестрою вона провела час у Парижі, де демонструвала розкішні вбрання на Тижні моди, а потім відвідала театр Девіда Х. Коха у Нью-Йорку, де відбувся щорічний галавечір New York City Ballet 2023. На світську церемонію вона прийшла у сукні із величезною квіткою від бренду Oscar de la Renta.

Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

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