У бузковій сукні з вирізом до пупка: американська співачка блиснула сексуальними грудьми на івенті

Американська співачка Глоя Бейлі відвідала прем’єру фільму "Відродження: фільм Бейонсе", яка відбулася у театрі Семюела Голдвіна у Беверлі-Гіллз, Каліфорнія.

Там красуня постала у спокусливому аутфіті. На ній була сукня бузкового відтінку від бренду LaQuan Smith із драпуванням і відвертим вирізом до пупка, крізь який вона блиснула сексуальними грудьми.

Глоя Бейлі / Фото: Getty Images

Глоя зробила зачіску з дредами, гарний макіяж, вуха прикрасила великими сережками-кільцями, а руку – срібними браслетами.

Нагадаємо, Глоя Бейлі на фестивалі Broccoli City у Вашингтоні з'явилася у кетс'юті у кольорі кислотного лайму, яке було розшите камінням, мало прозорі вставки і пікантні вирізи.

Читайте також: