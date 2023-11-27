У бузковій сукні з вирізом до пупка: американська співачка блиснула сексуальними грудьми на івенті

Глоя Бейлі мала чудовий і яскравий вигляд.
Американська співачка Глоя Бейлі відвідала прем’єру фільму "Відродження: фільм Бейонсе", яка відбулася у театрі Семюела Голдвіна у Беверлі-Гіллз, Каліфорнія.
Там красуня постала у спокусливому аутфіті. На ній була сукня бузкового відтінку від бренду LaQuan Smith із драпуванням і відвертим вирізом до пупка, крізь який вона блиснула сексуальними грудьми.
Глоя зробила зачіску з дредами, гарний макіяж, вуха прикрасила великими сережками-кільцями, а руку – срібними браслетами.
Нагадаємо, Глоя Бейлі на фестивалі Broccoli City у Вашингтоні з'явилася у кетс'юті у кольорі кислотного лайму, яке було розшите камінням, мало прозорі вставки і пікантні вирізи.
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