У бузковому бікіні: Алессандра Амбросіо показала, як відпочивала з друзями біля басейну

Бразильська модель Алессандра Амбросіо блиснула своєю стрункою фігурою у бікіні на вечірці, яку організувала з друзями біля басейну.

Екс"ангел" Victoria's Secret повеселилася в Лас-Вегасі, а у своєму блогу в Instagram опублікувала кілька знімків. Зірка відпочивала у Resorts World Hotel and Resort.

Мати двох дітей була одягнена в крихітне бузкове бікіні, ймовірно, з її колекції Gal Floripa і одягла сонцезахисні окуляри. Волосся Алессандри було розпущене, а на зап'ястях був годинник і кілька різних золотих браслетів.

"Рай біля басейну", - написала у підписі до фото Амбросіо.

(гортайте фото праворуч)

У Instagram Алессандра часто публікує фото в купальниках, а також любить постити кадри з червоних доріжок різних світських заходів, де часто сяє у напівпрозорих сукнях.

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