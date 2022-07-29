У бузковому костюмі і кросівках: Дуа Ліпа презентувала колаборацію одягу з Puma

Дуа Ліпа презентувала разом із Puma колекцію одягу Flutur x Puma Experience. Захід відбувся у Чикаго. Там артистка з'явилася у спортивному костюмі бузкового кольору з цієї ж колекції. Вбрання вона скомбінувала з кросівками кольору металік.

Дуа Ліпа / Фото: Getty Images

Співачка зібрала волосся у хвіст, зробила ніжний макіяж, шию прикрасила золотим ланцюжком, а руки – каблучками і кольоровим манікюром.

Нагадаємо, Дуа сходила на пляж у в'язаному помаранчевому бікіні і пляжній спідниці. Доповнили цей образ чорні ляпанці, сонцезахисні окуляри в черепаховій оправі та невелика сумка, на якій було зображено кадр з мультфільму Гаяо Міядзакі "Віднесені привидами".

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