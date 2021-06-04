У бузковому купальнику і в білій сорочці: Жизель Олівейра позувала в ефектному вінтажному образі

Бразилійка приміряла новий пляжний лук.

Купальник — універсальна річ, яка в будь-якому випадки стане в нагоді влітку. Які моделі вибрати і як носити, знає бразильська маникенниця Жизель Олівейра. Дівчина часто ділиться знімками в пляжних образах в соцмережах та повторює модні тренди.

На одному з останніх опублікованих Жизель фото, вона позує в бузковому купальнику від Revolve, який виконаний у вінтажному стилі. Складається образ з плавок із високою посадкою, які прикрашає невелика кругла пряжка, також на ній топ-бандо на бретельках.

Жизель Олівейра / Instagram Жизель Олівейра

Доповнили купальник біла сорочка і сонцезахисні окуляри в бежевій оправі. А ось компанію в фотосесії дівчині склала її собака на ім'я Бібер.

Жизель Олівейра / Instagram Жизель Олівейра

Жизель Олівейра / Instagram Жизель Олівейра

Читайте також: Сумує за Маямі: Жизель Олівейра показала фото у жовтому купальнику

Образи Жизель Олівейри (16 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання