У бузковому купальнику і в білій сорочці: Жизель Олівейра позувала в ефектному вінтажному образі

Бразилійка приміряла новий пляжний лук.
Купальник — універсальна річ, яка в будь-якому випадки стане в нагоді влітку. Які моделі вибрати і як носити, знає бразильська маникенниця Жизель Олівейра. Дівчина часто ділиться знімками в пляжних образах в соцмережах та повторює модні тренди.
На одному з останніх опублікованих Жизель фото, вона позує в бузковому купальнику від Revolve, який виконаний у вінтажному стилі. Складається образ з плавок із високою посадкою, які прикрашає невелика кругла пряжка, також на ній топ-бандо на бретельках.
Доповнили купальник біла сорочка і сонцезахисні окуляри в бежевій оправі. А ось компанію в фотосесії дівчині склала її собака на ім'я Бібер.
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