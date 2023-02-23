У бюстгальтері-бандо і шкіряних штанях: переможниця "Холостяка-11" у зухвалому луку знялася у фотосеті

Анна Богдан потішила фоловерів гарним відео із гарячого знімання.
Переможниця 11-го сезону реалітішоу "Холостяк" Анна Богдан знялася у новій фотосесії, у якій вона постала у зухвалому образі. Відео зі знімання вона опублікувала в Instagram.
Анна постала у чорному бюстгальтері-бандо, шкіряних штанях із блискавками внизу і босоніжках на високих шпильках.
Аутфіт вона доповнила елегантною зачіскою, вечірнім макіяжем зі стрілками, золотими сережками, масивним ланцюжком і браслетом.
Дівчина спокусливо позувала на камеру, демонструючи свою сексуальність, загадковість і привабливість. Вона похизувалася стрункою фігурою і пікантним декольте.
Нагадаємо, Анна Богдан показала подарунок, який вона отримала на День святого Валентина.
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