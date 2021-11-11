У бюстгальтері-бандо та спідниці з драпуванням: Зендая у вбранні від Vera Wang на доріжці

Зірка одягла цікавий ансамбль від знаменитої дизайнерки.
10 листопада в Нью-Йорку відбулася щорічна премія CFDA Fashion Awards — одна з найпрестижніших у галузі моди. Займається організацією цього заходу Рада модельєрів Америки. Премію нерідко називають "Оскаром" моди.
Однією з гостей заходу стала 25-річна співачка та акторка Зендая. Вона обрала для появи ефектний образ від американської дизайнерки Вери Вонг (Vera Wang).
Вбрання Зендаї складалося з двох предметів: бюстгальтера-бандо і вузької спідниці з асиметричною талією, драпованої вручну. Виконаний цей ансамбль був із малинового шовкового фаю.
Завершили образ зірки "Дюни" манікюр у колір сукні, зачіска з кісками, ніжний макіяж та діамантові прикраси.
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