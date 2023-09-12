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У бюстгальтері і пітоновій мініспідниці: стильна Дженна Д'юенн на Тижні моди у Нью-Йорку

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У бюстгальтері і пітоновій мініспідниці: стильна Дженна Д'юенн на Тижні моди у Нью-Йорку

Дженна Д'юенн / Фото: Associated Press

Акторка і танцівниця прийшла на показ Michael Kors вся у пітоні.

Дженна Д'юенн відвідала показ бренду Michael Kors, який відбувся у Брукліні в межах Нью-Йоркського тижня моди. 

Акторка обрала для своєї появи стильний образ. На ній було пальто із пітонової шкіри, під яке вона одягла чорний в'язаний бюстгальтер і пітонову мініспідницю.

Дженна блиснула пласким животом і стрункими ногами.

Дженна Д'юенн / © Associated Press
Дженна Д'юенн / Фото: Associated Press

Аутфіт Д'юенн доповнила сірими босоніжками на шпильках і сумочкою з пітонової шкіри.

Зірка зробила скромну зачіску, легкий макіяж, підкресливши очі чорним олівцем і завершила лук темно-синім манікюром.

Дженна Д'юенн / © Associated Press
Дженна Д'юенн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на показі також побувала Голлі Беррі, яка сяяла у чорній сукні з відвертим декольте та розрізами.

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Дата публікації
Перегляди
745
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