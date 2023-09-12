У бюстгальтері і пітоновій мініспідниці: стильна Дженна Д'юенн на Тижні моди у Нью-Йорку

Акторка і танцівниця прийшла на показ Michael Kors вся у пітоні.
Дженна Д'юенн відвідала показ бренду Michael Kors, який відбувся у Брукліні в межах Нью-Йоркського тижня моди.
Акторка обрала для своєї появи стильний образ. На ній було пальто із пітонової шкіри, під яке вона одягла чорний в'язаний бюстгальтер і пітонову мініспідницю.
Дженна блиснула пласким животом і стрункими ногами.
Аутфіт Д'юенн доповнила сірими босоніжками на шпильках і сумочкою з пітонової шкіри.
Зірка зробила скромну зачіску, легкий макіяж, підкресливши очі чорним олівцем і завершила лук темно-синім манікюром.
Нагадаємо, на показі також побувала Голлі Беррі, яка сяяла у чорній сукні з відвертим декольте та розрізами.
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