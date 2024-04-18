У бюстгальтері із кристалів та спідниці-кольчузі: модель Жизель Олівейра на вечірці

Дівчина радує своїх шанувальників щодня новими ефектними образами.
30-річна бразильська модель Жизель Олівейра прилітала до Каліфорнії, де 13 квітня розпочався відомий музичний фестиваль Coachella. І вже встигла похизуватися трьома яскравими аутфітами на кожен день заходу.
Потрапила модель і на вечірку Revolve Festival 2024. Для неї Жизель одягла блискучий – у прямому розумінні – лук, який складався з бюстгальтера, створеного з великих прозорих кристалів, та сріблястої спідниці-кольчуги.
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Образ дівчини завершували грубі високі чоботи, прикраса на руку з довгими висюльками та маленький рюкзак Louis Vuitton.
Нагадаємо, на цій же вечірці з'явилася блогерка Леоні Ганне у повністю прозорій спідниці з гламурною бахромою.
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