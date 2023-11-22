У бюстгальтері на світський захід: британська ведуча Аманда Голден показала розкішний лук

Британська ведуча та співачка Аманда Голден знову привернула увагу своїм образом на світському заході, оскільки одягла сміливу сукню з ефектним декольте від бренду De Fichier. Знаменитість відвідала благодійний гала-концерт Global's Make Some Noise, який відбувся в готелі Londoner у Лондоні.

Її сукня у верхній частині була у вигляді боді, блискавку на якій вона розстебнула, щоб продемонструвати атласний бюстгальтер, а ось спідниця нагадувала парео, яке зав'язали на стегнах. Водночас у вбрання були вирізи та високий розріз на спідниці, що відкривав ноги.

Образ Аманда доповнила чорними босоніжками, дуже яскравим вечірнім макіяжем та лаконічним укладанням.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Кадром образу цього галаконцерту вона також поділилася і в Instagram.

Також серед гостей цього благодійного вечора з'явилася колега Аманди – співачка та радіоведуча Ешлі Робертс. Вона прийшла на подію в "голій" сукні з квіткою на грудях.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

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