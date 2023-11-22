У бюстгальтері на світський захід: британська ведуча Аманда Голден показала розкішний лук

Сексуальне вбрання ідеально сиділо на її стрункій фігурі.
Британська ведуча та співачка Аманда Голден знову привернула увагу своїм образом на світському заході, оскільки одягла сміливу сукню з ефектним декольте від бренду De Fichier. Знаменитість відвідала благодійний гала-концерт Global's Make Some Noise, який відбувся в готелі Londoner у Лондоні.
Її сукня у верхній частині була у вигляді боді, блискавку на якій вона розстебнула, щоб продемонструвати атласний бюстгальтер, а ось спідниця нагадувала парео, яке зав'язали на стегнах. Водночас у вбрання були вирізи та високий розріз на спідниці, що відкривав ноги.
Образ Аманда доповнила чорними босоніжками, дуже яскравим вечірнім макіяжем та лаконічним укладанням.
Кадром образу цього галаконцерту вона також поділилася і в Instagram.
Також серед гостей цього благодійного вечора з'явилася колега Аманди – співачка та радіоведуча Ешлі Робертс. Вона прийшла на подію в "голій" сукні з квіткою на грудях.
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