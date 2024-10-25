У бюстгальтері, костюмі Chanel та з облізлим манікюром: Крістен Стюарт відвідала церемонію

34-річна Крістен Стюарт одягла чорний бюстгальтер під чорний жакет, який доповнила відповідними штанями з високою талією від Chanel.

Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

Стюарт мала чорний манікюр, який вона не оновила, перстень із зеленим каменем виблискував на її пальці, вона зробила укладання з мокрим ефектном і дуже легкий натуральний макіяж на обличчі.

Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

Крістен Стюарт давно не з'являлася у світському суспільстві. Папараці зробили кілька фото акторки на вулицях Нью-Йорка, де Крістен з'явилася в образі total black та викликала фурор.

Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

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